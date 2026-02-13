Haberler

Fransa'da Louvre Müzesi'nin farklı bölümleri ciddi su sızıntısı nedeniyle ziyarete kapatıldı

Güncelleme:
Fransa'nın Paris'teki Louvre Müzesi, Duchatel bölümünde meydana gelen su sızıntısı nedeniyle bazı bölümlerini ziyarete kapattı. Su sızıntısının kanalizasyon sorunundan kaynaklandığı tahmin ediliyor ve birçok eser hasar gördü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan ciddi su sızıntısı nedeniyle müzenin farklı bölümleri ziyarete kapatıldı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Louvre Müzesi'nin 707 numaralı Duchatel bölümünde gece ciddi su sızıntısı tespit edildi.

Müzenin teknik ekiplerince "acil durum" olarak nitelendirilen su sızıntısı nedeniyle müzenin 706, 707 ve 708 numaralı bölümleri ziyarete kapatıldı.

Üst kattan gelen su sızıntısının, kanalizasyon sorunu nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

Müzede acilen iskele kurulurken, bu alandaki tavanın ciddi şekilde zarar gördüğü düşünülüyor.

Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, birçok eserin hasar gördüğünü belirtti.

Müzenin Mısır antik dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te su sızıntısı yaşanırken, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü.

