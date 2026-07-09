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Paris'te Louvre Müzesi aşırı sıcaklar nedeniyle kapılarını ziyarete erken kapatacak

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Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Paris'teki Louvre Müzesi, 10-13 Temmuz tarihlerinde kapılarını ziyarete erken kapatma kararı aldı. Müze, yerel saatle 16.00'da kapanacak.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nin 10-13 Temmuz tarihlerinde kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.

Louvre Müzesi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle müzenin ziyaret saatlerinde gelecek günlerde değişikliğe gidilecek.

10-13 Temmuz tarihlerinde kapılarını daha erken kapatacak olan müzede, ziyaretler yerel saatle 16.00'da sona erecek.

Louvre Müzesi'ne bağlı olan Eugene-Delacroix Ulusal Müzesi'nde de ziyaret saatlerinde aynı değişikliğe gidilecek.

Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Louvre Müzesi 24-28 Haziran tarihlerinde kapılarını ziyarete erken kapatmıştı.

Müzenin tarihi binasında aşırı sıcaklarda gün boyunca biriken ısı, çalışma ve ziyaret koşullarını zorlaştırıyor.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette "turuncu alarm" verilmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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