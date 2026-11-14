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Louisiana'da tanker, 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisine çarpınca gemi su aldı

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ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde Atlantic Asphalt tankeri, 129 kişinin bulunduğu American Heritage yolcu gemisine çarptı. Çarpışmanın ardından hızla su alıp yan yatan gemide mahsur kalanlar ve nehre düşenler için kurtarma çalışması başlatıldı.

NEW ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde tanker, 129 kişinin bulunduğu ve kıyıda bekleyen büyük yolcu gemisine çarptı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Atlantic Asphalt isimli tanker, öğleden sonra yolcularını indirmek üzere Mississippi Nehri kıyısında demirleyen American Cruise Lines şirketine ait American Heritage adlı yolcu gemisine çarptı.

Mürettebatla birlikte 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, tankerin çarpmasının ardından hızla su almaya başladı.

Kazanın ardından yolcu gemisinin içinde mahsur kalan ve nehre düşenlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından yolcu gemisinin hızla yan yattığı, gemideki bazı yolcuların suyun üzerindeki duba ve benzeri parçalara tutunmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA
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