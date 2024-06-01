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LÖSEV, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık korteji düzenledi

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KADIKÖY'DE Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajını vermek için farkındalık korteji düzenledi.

KADIKÖY'DE Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajını vermek için farkındalık korteji düzenledi.

'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla düzenlenen ve 23. kez gerçekleştirilen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, farklı ülkelerden çocukları Türkiye'de bir araya getirdi. LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), dünya genelindeki lösemi vakalarına dikkat çekmek ve lösemi ile mücadele eden çocuklara moral vermek amacıyla 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında etkinlikler gerçekleştiriyor. Etkinlik kapsamında çocuklar İstanbul'u hem havadan hem de denizden gördü, helikopter ve tekne turları düzenlendi. Bağdat Caddesi'nde gerçekleşen Farkındalık Korteji ile löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajı verildi. Caddebostan Sahil'de düzenlenecek Büyük LÖSEV Şenliği ile etkinlik sona erecek.

'BÜTÜN DÜNYADA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR EŞİTTİR'

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik, "Her yıl Mayıs ayının son haftasında kutladığımız, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bağdat Caddesi'nde farkındalık korteji düzenlenecek. Bu yıl 23'üncüsünü hayata geçiriyoruz. 'Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir' sloganıyla yola çıktık. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu mesajını veriyoruz hep beraber. Burada gönüllülerimiz, iyileşmiş çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri ile bir aradayız. Kortejin sonunda LÖSEV şenliği yapılacak. Bize destek veren birçok gönüllümüz, firmamız stant açtılar. Buradan da bir kaynak yaratacağız çocuklarımız için" diye konuştu.

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yurtdışından gelen 10 çocuğun olduğunu belirten Çelik "Hafta başında Türkiye'ye geldiler. Ankara'da bir resepsiyona katıldılar. Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Çarşamba gününden itibaren İstanbul'a geldiler.4 gün boyunca bir İstanbul programı hazırladık. Dün bir helikopter turu yaptılar, sonra boğazda tekne turu yapıldı. Suriye'den, Ukrayna'dan, Polonya'dan yaklaşık 10 ülkeden gelen çocuklarımız var hafta kapsamında. Löseminin tedavi edilebilir olduğu mesajını veriyoruz ve Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir diyoruz" dedi.

Hastalığı yenen ve korteje katılan Arda Cem Çetinsay, "2007 yılında hasta oldum lösemiden. ilk olarak etütlere gitmeye başladım. İlkokula başladığımda gezilere götürmeye başladılar. Ondan sonra Lösev'e daha çok bağlandım ve değer vermeye başladım. Böyle hayatımda devam etti" diye konuştu.

Yurtdışından gelen çocuklarda farkındalık kortejinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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