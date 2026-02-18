Haberler

LÖSEV ramazanda da ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olacak

Güncelleme:
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ramazan boyunca zekat ve fitre bağışları ile kanser hastalarına yardım kolileri ulaştıracak. LÖSEV, ihtiyaç sahiplerine çeşitli gıda ve hijyen malzemeleri içeren koliler dağıtacak.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ramazan ayında zekat ve fitre bağışları ile yardım kolileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi kanser hastalarına destek olacak.

LÖSEV İstanbul Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, bir otelde düzenlenen programda vakfın ramazan ayına yönelik ve yıl boyunca süren çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı.

LÖSEV'in Türkiye'nin en güvenilen vakıfları arasında yer aldığını belirten Çelik, ramazan ayının ilk gününden itibaren et ve et ürünlerinden kuru gıdaya, hijyen malzemelerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok ürünü içeren yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Zekat ve fitre bağışları başta olmak üzere tüm desteklerin lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarının ailelerine ulaştırıldığını ifade eden Çelik, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getirdi.

LÖSEV olarak yılın her günü çocukların ve ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Çelik, bağışların binlerce haneye sağlık ve umut olarak döndüğünü belirtti.,

Çelik, vakfın gelenekselleşen "Koli Koli Mutluluk" organizasyonu kapsamında Türkiye genelindeki gönüllülerle hazırlanan yardım kolilerinin ramazan boyunca lösemi ve kanser hastalarına ulaştırılacağını kaydetti.

Bağışçıların farklı bütçelere uygun ramazan gıda paketleriyle ihtiyaç sahiplerine destek verebileceğini aktaran Çelik, bağışların titiz saha çalışmalarıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
