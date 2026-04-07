LÖSEV, Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ı ziyaret etti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver ve beraberindekiler, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre ziyarete, Ünver'in yanı sıra LÖSEV Kurumlarla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Sinan Aras ve Kurumlarla İlişkiler Sorumlusu Gülcan Şahin Kara da katıldı.

Ziyarette, lösemiyi atlatan Furkan Köse, Bengisu Türker, Dilara Altan, Doğukan Yalçınöz, tedavi sürecini başarıyla tamamlayan çocuklar Burak Ali Tanrıkulu, Deren Hatun Durmaz, Miray Demiryürek ile Elif Nur Demiryürek ve anne Şule Genç de hazır bulundu.

Ziyaretin ardından LÖSEV heyeti ve çocuklar, Polis Müzesi'ni gezdi. Çocuklar burada Türk Polis Teşkilatının tarihine dair bilgiler edindi, polis köpekleri ve polis maskotu eşliğinde etkinlikler gerçekleştirdi.

LÖSEV heyeti ve çocuklar, Özel Harekat Başkanlığına da ziyarette bulundu.

LÖSEV'in, ülke genelinden çocuklar ve ailelerin katılımıyla birçok ilde emniyet birimlerini ziyaret ettiği bildirildi.