LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği

Adana'da LÖSEV tarafından düzenlenen yılbaşı etkinliği, lösemili çocuklara moral vermek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çeşitli gösteriler ve danslar yer aldı, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Adana'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemili çocuklara yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi.

Tedavi sürecinde çocuklara destek olması amacıyla ATOSEV Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar hazırlanan çeşitli gösterileri izledi, dans etti.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, yaptığı açıklamada, yılbaşında da çocukları ve aileleri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Tedavi sürecinde moral ve motivasyonun her şeyden önemli olduğunu belirten Özgüven, "Tedavisi devam eden çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş olan çocuklarımız ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız ve gençlerimiz büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği dayanışma ruhuyla hastalığın olumsuz etkilerinden uzak kalabiliyor." dedi.

Programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Güney - Güncel
