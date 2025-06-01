LÖSEV'den Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Etkinlikleri

LÖSEV'den Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 'Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında Bağdat Caddesi'nde düzenlenen kortej ve sergi ile lösemili çocuklara destek çağrısında bulundu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Bağdat Caddesi'nde klasik otomobillerden vosvoslara, motor ve bisiklet gruplarından gönüllülere kadar geniş bir katılımla kortej organize edildi. Korteje, lösemi tedavisini tamamlamış çocuklar ve aileleri de yaya olarak eşlik etti.

Hafta kapsamında ayrıca dünyanın dört bir yanından lösemili çocukların çizdiği resimlerden oluşan özel bir sergi de İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sergi açılışı, iyileşen çocuklardan oluşan koronun dinletisiyle başladı. Müzik dinletileri ve ikramlar eşliğinde devam eden programa çok sayıda davetli katılarak lösemili çocuklara destek verdi.

Türkiye genelinde 9 büyük şehirde kortej ve şenliklerle devam eden hafta boyunca, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiyle mücadele konusunda farkındalık ve umut dolu mesajlar verildi.

"Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" sloganıyla düzenlenen hafta kapsamında bu yıl LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser mücadelecisi çocuklar 5 farklı ülkeye gidecek.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

İzmir'de grev krizi günlerdir çözülemedi, başkan topu vatandaşa attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.