LÖSEV'den Lösemiye Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi'nden ellerinde "Lösemi değil iyilik bulaşır" ve "Biz kazanacağız" yazan dövizler ile "Umut Varsa İyileşme de Vardır" yazan pankartı taşıdı.

Turuncu yelekler giyen aileler, çocukları ve gönüllüler, Büyükşehir Belediyesi bando takımının eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi de gösteri sunarken, gönüllüler ve vatandaşlar da horon oynadı.