Haberler

Lösemili Çocuklar Gazeteciler Gününde Basın Mensuplarıyla Gazete Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LÖSEV Ege Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciler ve lösemili çocuklar için 'gazete atölyesi' düzenledi. Etkinlikte çocuklar, gazetecilik mesleği hakkında bilgi edindiler ve kendi gazetelerini hazırladılar.

(İZMİR) - LÖSEV Ege Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde gazeteciler ve hastalıkla mücadele eden ve lösemiyi yenen çocuklarla birlikte 'gazete atölyesi' düzenledi. 'LÖSEV'in Sesi' gazetesinin hazırlandığı etkinliğe ilişkin konuşan LÖSEV İzmir Hakla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Çocuklarımız bir gazete nasıl hazırlanıyor, nelere dikkat ediliyor ya da gazetecilik mesleğinin zorlukları neler, onlarla sohbet ortamında öğrenebilsinler ve birlikte keyifli vakit geçirebilsinler istedik" dedi.

LÖSEV Ege Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde gazeteciler ile lösemili ve lösemiyi yenen çocukların da dahil olduğu 'gazete atölyesi' düzenledi.

LÖSEV'e ait olan LSV Cafe'de gerçekleştirilen atölyede, çocuklar gazetecilerle birlikte LÖSEV Gazetesi yaptı. Çocuklar yaptıkları gazetelere ise 'LÖSEV'in Sesi' adını verdi.

Etkinliğe ilişkin konuşan LÖSEV İzmir Hakla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, etkinlikle hem kutlama hem de lösemili çocukların mesleğe ilişkin bilgi edinmesini amaçladıklarını söyledi.

"Gazetecilik mesleğinin zorluklarını öğrensinler istedik"

Bu yıl önceki yıllardan farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Edirne, şunları söyledi:

"10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü sebebiyle vakfımıza hem gönüllü olan bizlere destek veren LÖSEV basın gönüllülerinin Gazeteciler Günü'nü kutlamak istedik. Biz bugünde çocuklarımızla basın mensuplarımızı ziyaret ederiz ama bu sene daha farklı bir çalışma yapmak istedik. Gazetecilerimizin çocuklarımızla bir gazete yapabilecekleri bir atölye planladık. Çocuklarımız bir gazete nasıl hazırlanıyor, nelere dikkat ediliyor ya da gazetecilik mesleğinin zorlukları neler, onlarla sohbet ortamında öğrenebilsinler ve birlikte keyifli vakit geçirebilsinler istedik. Bugün sebebiyle gazeteci gönüllülerimizi ağırlıyoruz. Bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu vesileyle LÖSEV ailesi olarak Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."

"Çocuklarımızın farklı konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz"

Atölyenin hastalıkla mücadele eden çocuklara moral vermesinin yanında gelişimlerine de katkıda bulunduğunun altını çizen Edirne, "Bu mesleğin inceliklerini öğrenmeleri, zorluklarını öğrenmeleri, akıllarında olan soru işaretlerini sormaları bizim için anlamlı. Çünkü biz LÖSEV ailesi olarak çocuklarımızın farklı konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz, moral ve motivasyon çalışmaları içerisinde olmasını önemsiyoruz, meslekleri öğrenmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle de gazetecilik mesleğini daha yakından tanımaları, bir arada olmaları bizim için anlamlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti