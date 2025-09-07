LÖSEV'den Antalya'da Lösemili Çocuklar İçin Boyama Etkinliği

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Antalya'da lösemi ve tüm kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar için gönüllülerin desteğiyle 3 boyutlu çizgi film karakterleri boyama etkinliği düzenledi.

LÖSEV, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan ofisindeki boyama etkinliğinde bir araya geldi. 3D yazıcı tarafından çıkartılan çizgi film karakterleri, lösemi ve tüm kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar ile renklendi. Etkinlikle yer alan LÖSEV Antalya Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, yalnızca lösemili çocuklara değil, yetişkinler dahil tüm kanser ve kan hastalarına destek verdiklerini vurguladı. Uğurel, "Hala LÖSEV'in sadece çocuklara destek verdiğini sananlar var. Oysa biz yetişkin kan hastalarına da nakdi yardımdan mobilyaya, gıdadan kırmızı ete kadar geniş yelpazede destek oluyoruz" dedi.

AİLELERE YIL BOYU KIRMIZI ET DESTEĞİ

LÖSEV'e kayıtlı ailelerin yüzde 90'ının asgari gelir grubunda olduğunu hatırlatan Uğurel, "Hastalık zaten çok maliyetli. Bir de ekonomik koşullar eklendiğinde ihtiyaçlar artıyor. Biz de yılın 12 ayı ailelere taze kırmızı et desteği sağlıyoruz. Amacımız, tedavi sürecinde hayati öneme sahip protein desteğini eksiksiz sunmak" diye konuştu.

MORAL VE MOTİVASYON EN GÜÇLÜ İLAÇ

Etkinlikte çocukların, gönüllülerin getirdiği 3D yazıcıdan çıkmış objeleri boyayarak keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Uğurel, moral desteğin tedavideki önemine değindi. Uğurel, "Tekne gezileri, festivaller, sanat atölyeleri gibi organizasyonlar yapıyoruz. Bu etkinliklerde en çok vurguladığımız şey, hastalarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek" diye konuştu. LÖSEV'in yalnızca Antalya'da değil, farklı illerde de moral organizasyonları düzenlediğini belirten Uğurel, "4 Ekim'de ise ailelerimiz ve gönüllülerimizle Anıtkabir ziyaretimiz olacak" dedi.