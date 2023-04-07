Lösev Başkanı Dr. Ezer, Hatay'da Asbest Tehlikesine Dikkat Çekti: 'Bir Ay Öncesinden Başlayarak Önümüzdeki 50 Yıl İçerisinde Burada Kanser Patlayacak'

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Hatay’da herhangi bir koruma olmadan moloz taşınmasıyla ilgili “Bütün iş makineleri tozları kaldırarak çalışıyorlar ve döküm yerleri dere yatakları ve Asi’nin bütün kollarının içine dökülüyor molozlar. Bu demektir ki bir ay öncesinden başlayarak önümüzdeki 50 yıl içerisinde burada kanser patlayacak. Bir kanser fırtınası esiyor ve buna aldırış eden yok. Buna tedbir alınmasını istiyoruz, bu gördüğünüz çocuklarımızı daha fazla feda etmeyelim. Yeni çocukları kanser ve lösemi yapmayalım” dedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Hatay'da herhangi bir koruma olmadan moloz taşınmasıyla ilgili "Bütün iş makineleri tozları kaldırarak çalışıyorlar ve döküm yerleri dere yatakları ve Asi'nin bütün kollarının içine dökülüyor molozlar. Bu demektir ki bir ay öncesinden başlayarak önümüzdeki 50 yıl içerisinde burada kanser patlayacak. Bir kanser fırtınası esiyor ve buna aldırış eden yok. Buna tedbir alınmasını istiyoruz, bu gördüğünüz çocuklarımızı daha fazla feda etmeyelim. Yeni çocukları kanser ve lösemi yapmayalım" dedi.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Hatay Ortak Meselemiz (HOME) Konseyi çağrısıyla dün Antakya'da "Kültürel Mirasımız Koruyoruz" diyerek oluşturulan insan zinciri alanında konuştu. LÖSEV Başkanı Ezer, afet bölgesindeki taşınan molozlardaki asbest tehlikesine karşı uyarı yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"BİR AY ÖNCESİNDEN BAŞLAYARAK ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL İÇERİSİNDE BURADA KANSER PATLAYACAK"

"Antakya Antakyalılarındır, bunu kimse göz ardı etmesin ve başka plan ve programlar, projeler üzerinde ilerlenmesin. Biz 1936'da verdiğimiz kurtuluş mücadelesini bugün de veririz. Üzülerek gördüm ki burada lösemili çocuklarımız da var. Bütün kamyonları çekebilirsiniz üstleri moloz dolu ve onlar bizim tarihimiz, hayatımız. O molozların üstünü bir kapama, branda ile örtme zahmetine bile katlanmıyorlar. Bütün iş makineleri tozları kaldırarak çalışıyorlar ve döküm yerleri dere yatakları ve Asi'nin bütün kollarının içine dökülüyor molozlar. Bu demektir ki bir ay öncesinden başlayarak önümüzdeki 50 yıl içerisinde burada kanser patlayacak. Bir kanser fırtınası esiyor ve buna aldırış eden yok. Bütün yer altı sularına iniyor bu asbest.

"YENİ ÇOCUKLARI KANSER VE LÖSEMİ YAPMAYALIM. BU İŞE BİR DUR DİYELİM"

Biz tıp fakültesine girdiğimizde bize ilk öğretilen şey asbest eşittir kanserdir. Bu kadar asbest yüküyle bu toplumu, toprakları kirletemezsiniz. Buradan elde edilen her şeyin, içilen suyun, solunan havanın içerisinde asbest olacaktır. Bu da eşittir ki önümüzdeki yıllarda bütün deprem bölgelerinde sonsuz artış göstererek bir kanser vakaları ile karşı karşıya kalacağız. Buna tedbir alınmasını istiyoruz, bu gördüğünüz çocuklarımızı daha fazla feda etmeyelim. Yeni çocukları kanser ve lösemi yapmayalım. Bu işe bir dur diyelim. Kanser hepimizin ortak meselesi, Hatay hepimizin acil ve ortak meselesi. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarını, insanları Antakyalıları, çocukları yok sayamazsınız. Herkesi aklı selim içerisinde davranmaya davet ediyorum."