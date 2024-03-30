LÖSEV Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 25 yıldır yardımlaşma ve dayanışma ruhunu arttırarak hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının anlamına değinen Ünver, şöyle konuştu:

"Ramazanı birlikte bir aile olarak paylaşmaktan oldukça mutluyuz. Bizler, sizlerin yanınızdayız ve her zaman desteğimizi hissetmenizi istiyoruz. Sizler LÖSEV için çok değerlisiniz. Birlikte, sevgi ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelebiliriz."