Lösemili Zehra, fizik tedavi ile yürümeye başladı

GAZİANTEP'te rahatsızlanıp, yürüyemez duruma gelen Zerrin Zehra Orhan'a (5) birçok kontrolün ardından ailesi tarafından getirildiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Tedaviye olumlu cevap veren ve yaşama tutunan Zehra, fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet ve Elif Orhan çiftinin 3 kızlarından en küçüğü Zerrin Zehra, 2021 yılının ocak ayında rahatsızlandı ve ardından yürümekte güçlük çekmeye başladı. Kızlarını birçok hastaneye götüren Orhan ailesi, teşhis ve tedavi konusunda olumlu sonuç alamadı. Ardından aile geçen yıl mayıs ayında Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucunda Zerrin Zehra'ya lösemi teşhisi konuldu ve tedaviye başlandı. Bu sırada fizik tedaviye de başlandı. Robotik rehabilitasyon merkezindeki fizik tedaviye olumlu cevap veren Zerrin Zehra, yeniden yürümeye başladı.

Robotik rehabilitasyon merkezinin Genel Koordinatörü Kayhan Aslan da, "Zehra'nın kaslarında çok ciddi anlamda güçsüzlüğün olduğu belirtilince tedavisine başladık. 43 seanslık tedavi ile Zehra yeniden yürümeye başladı. Robotik rehabilitasyon ve manuel terapi seansları sonuç verdi. Kaslar güçlenmeye başlayınca Zehra'nın yüzü gülmeye başladı" ifadelerini kullandı.