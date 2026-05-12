Samsun'da lösemili çocuklar yararına konser

SAMSUN Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından, lösemi tedavisi gören çocuklar yararına 'Neşet Ertaş Özel Konseri' düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıkları Çocuklar Derneği'nde (LÖSAM) kalan ve tedavi gören çocuklara destek amacıyla yapıldı. Şef Yavuz Özkaran yönetimindeki konser, halk ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen eserleri seslendirildi. Konsere Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, LÖSAM Derneği Başkanı Prof.Dr. Davut Albayrak ile çok sayıda davetli katıldı. Gecenin son bölümünde ise LÖSAM'ın 'Altın Kızları' sahne aldı. Grup üyeleri, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirerek dinleyicilerden alkış aldı.

Konser sonrası konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kızının da lösemi tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini ifade ederek, "8 Ocak 2020 yılında kızım 2 yaşındayken lösemiye yakalandı. 10 Ocak 2020 yılında da Davut Albayrak hocamıza gittik. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hepimizin yarın hasta olabiliriz. Dolayısıyla bu derneğimiz çok önemli. Hayat bizim karşımızdan yerler çıkartırsa da bir kardeşiniz, evladınız olarak her zaman yanınızdayım. Bunu bilmenizi istiyorum" dedi.

Konserden gelecek olan gelirin çocukların tedavisinde kullanılacağını ifade eden LÖSAM Derneği Başkanı Davut Albayrak, "Samsun Lösemili ve Kan Hastalıkları Çocuklar Derneği yararına Samsun Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun verdiği konser için buradayız. Çok güzel bir konser oldu. Neşet Ertaş ustayı da bu vesileyle anmış ve türkülerini yeniden yaşatmış olduk. Türküler söylendikçe yaşanıyor. Bundan sonra da yaşanmaya devam etsin. Bu arada bu konser çocuklarımızın tedavisinde destek olunmasına vesile oldu. İnsanlar iyilik yapmayı hatırladılar, uyguluyorlar. Bu çocuklarımıza da örnek olsun. Çünkü sadece bizimle iyilik devam etmemeli, çocuklarımızla da devam etmeli. Onlar da yaşamalı. Çocuklarımız iyilikleri sonraki nesillerde de yaşatsın diyoruz" diye konuştu.

