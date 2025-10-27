Haberler

Lösemi Hastası Çocuk İçin Kısa Sürede Trombosit Bağışı Yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 13 yaşındaki lösemi hastası Feyze Ahmed için kan bankasında görevli laboratuvar teknisyeni tarafından trombosit bağışı yapıldı. Bağışın önemi ve düzenli kan bağışının gerekliliği vurgulandı.

Siirt'te tedavi gören lösemi hastası kız çocuğu ihtiyacı olan trombosite (kanda pıhtı oluşturan ve kanamayı durduran veya engelleyen küçük, renksiz hücre parçaları) kan bankasında görevli laboratuvar teknisyeninin bağışıyla ulaştı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören lösemi hastası 13 yaşındaki Feyze Ahmed için trombosite ihtiyaç duyuldu.

Durumun hastanenin kan bankasına bildirilmesi üzerine, görevli laboratuvar teknisyeni Emin Çetinkaya tarafından kan bağışı için anons yapıldı.

Uygun donörün gelmesini bekleyerek zaman kaybetmek istemeyen Çetinkaya, çocuk için bağışta bulunmaya karar verdi.

Yapılan testlerin ardından ilgili formu dolduran Çetinkaya, aferez yöntemiyle trombosit bağışında bulundu.

"Bağış yaparak hastamızın ihtiyacını karşıladık"

Çetinkaya, AA muhabirine, yoğun bakımda yatan çocuğun daha önce de trombosit ihtiyacının olduğunu, donörlerin bağışlarıyla bu ihtiyacın karşılandığını söyledi.

Nöbete başladığı sırada aynı hasta için trombosite ihtiyaç duyulduğunun kendilerine iletildiğini ifade eden Çetinkaya, "Çocuk için hastanede anons yaptık. Vakit kaybetmemek için testlerimi yaptırdım ve ilgili formu doldurdum. Trombosit bağışı yaparak hastamızın ihtiyacını karşıladık." dedi.

Çetinkaya, trombositin bazı hastalar için büyük önem taşıdığını anlatarak, "Trombosit ihtiyacı olan hastalarımız ve yakınları, daha önce Batman, Diyarbakır, Malatya ve İstanbul gibi illere giderlerdi. Hastanemiz ve idaremizin katkılarıyla bu cihazlar alındıktan sonra hasta ve yakınlarının il dışına sevkleri azaldı. Bu durum hem hastalar hem yakınları için çok zordu. Şu anda ise bazen il dışından gelen hastalarımızın da ihtiyacını karşılıyoruz." diye konuştu.

Herkesi kan bağışına davet eden Çetinkaya, hastanede mümkün olduğunca yeterli kan stokunu bulundurduklarını ancak hastaların zor duruma düşmemesi için düzenli bağışta bulunulmasının önemli olduğunu söyledi.

Çetinkaya, "Bu bağışlar bugün başkasına, yarın bize lazım olabilir. Bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Feyze Ahmed'in annesi Rim Ahmed de kan bankasını ziyaret ederek, kızına bağışta bulunan Emin Çetinkaya ile çalışanlara teşekkür etti.

"Bu tür anonsları duyduğumuzda herkes önce kendisini sorumlu tutmalı"

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç da kan bankasında görevli laboratuvar teknisyeni Emin Çetinkaya'nın gösterdiği duyarlılığın çok önemli olduğunu belirtti.

Altunç, Çetinkaya'ya teşekkür ederek, kan bağışının insan hayatı için taşıdığı öneme işaret etti.

Kan bağışının sürekli olması gerektiğine dikkati çeken Altunç, "Çünkü kanı başka bir yerden temin şansımız yok. Bağışlanan kan, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine, hastanelere ulaştırılıyor." dedi.

Hastanelerde veya çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan kan ve trombosit gibi bağış anonslarına herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getiren Altunç, şunları söyledi:

"Bu tür anonsları duyduğumuzda herkes önce kendisini sorumlu tutmalı. İhtiyaç duyulan kana sahip olanlar, 'Sağlıklı bir bireysem hemen gidip bağışta bulunmayalım' demeli. Çünkü bu hasta çok yakınımız, oğlumuz, annemiz, babamız, kardeşimiz de olabilir. Bugün bir başkasına yaptığımız yardım, yarın önümüze gelebilir. Bu konuda vatandaşlardan istirhamımız duyarlılığı daha çok artırmaları ve kan bağışında bulunmalarıdır."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Haberler.com
