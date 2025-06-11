Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı Uygulandı

Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı Uygulandı
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ABD'nin Los Angeles kentinde, 10 Haziran 2025 tarihinde akşam 20.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve bu süre zarfında sokağa çıkmayı ihlal edenler polis tarafından gözaltına alınmıştır.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde Los Angeles şehir merkezini zamanında terk etmeyen kişiler polisler tarafından gözaltına alındı, 10 Haziran 2025. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

LOS ANGELES, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin ikinci büyük kenti Los Angeles'ta salı günü yerel saatle 20.00 ile çarşamba 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde Los Angeles şehir merkezini zamanında terk etmeyen kişiler polisler tarafından gözaltına alındı, 10 Haziran 2025. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde sokaktaki insanları dağıtmaya çalışan atlı polisler, 10 Haziran 2025. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde sokaktaki insanları dağıtmaya çalışan polisler, 10 Haziran 2025. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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