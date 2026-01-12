Los Angeles'ta Kamyonet Protestocuları Ezdi: 2 Yaralı

LOS ANGELES, 12 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde pazar günü İran'la ilgili düzenlenen protesto sırasında bir kamyonetin kalabalığın arasına dalması sonucu en az iki kişi yaralandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre olay, pazar günü Los Angeles'ın Westwood semtinde düzenlenen gösteri sırasında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, U-Haul marka bir kamyoneti protestocuların üzerine sürdü.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yaptığı basın açıklamasında, iki kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği ancak her iki yaralının da tedaviyi ve hastaneye sevki reddettiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde üçüncü bir yaralı olduğuna dair ihbarlar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.

Olay yerindeki kolluk kuvvetleri, kamyonetteki kişiyi gözaltına aldı. Yerel KABC televizyon kanalının haberine göre, polis bu kişiyi götürürken bazı protestocuların ona yumruk atmaya ve bayrak direkleriyle vurmaya çalıştığı görüldü.