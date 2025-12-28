Haberler

ABD'nin Los Angeles bölgesinde doğal gaz hattındaki sızıntı yaşamı olumsuz etkiledi

California'nın Los Angeles bölgesinde doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çevredeki otoban kapatıldı. Olayda yaralanan olmadı, ancak bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları uyarısı yapıldı.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles bölgesinde, doğal gaz hattında meydana gelen patlamada hasara uğrayan çevredeki otoban kapatıldı.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Los Angeles Bölgesi İtfaiye Departmanı (LAFD) Sözcüsü Brian Kight, Castaic kentinde doğal gaz hattında patlama ve sızıntı olduğuna dair ihbar aldıklarını belirtti.

Kight, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Hattan sızıntı olması nedeniyle yakınlardaki otobanın kapatılması trafiği aksatırken, bölge sakinleri birkaç saat dışarı çıkmamaları ve havalandırmalarla pencereleri kapatmaları konusunda uyarıldı.

LAFD, gaz sızıntısının kent için "acil risk" teşkil etmediğini, yayılan yoğun kokunun zararlı olmadığını ve hava kalitesinin kontrol edildiğini belirtti.

Doğal gaz hattını işleten firmanın sözcüsü yaptığı açıklamada, henüz sızıntının sebebinin belirlenemediğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama nedeniyle bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.

