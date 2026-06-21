Albüm: ABD'nin Los Angeles Kentinde Çıkan Depo Yangını Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde çarşamba günü başlayan depo yangını, metropol bölgesini yoğun dumana boğdu. Belediye Başkanı Karen Bass, cumartesi günü yerel acil durum ilan etti.
LOS ANGELES, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çarşamba günü başlayan depo yangını, metropol bölgesinin tamamını yoğun duman altında bıraktı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass cumartesi günü kentte yerel acil durum ilan etti.
Kaynak: Xinhua