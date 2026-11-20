Los Angeles ilçesinde mevsimin ilk atmosferik nehir fırtınası sele yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Güney Kaliforniya'da perşembe günü mevsimin ilk atmosferik nehir fırtınası şiddetli yağışlara yol açtı. Los Angeles ilçesindeki North Hollywood'ta yolu su altında bırakan sel bazı yolları trafiğe kapatırken, heyelan riskine karşı tahliye uyarıları yayımlandı.
LOS ANGELES, 20 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles ilçesindeki North Hollywood bölgesinde su altında kalan yol, 19 Kasım 2026.
ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde perşembe günü mevsimin ilk atmosferik nehir fırtınası şiddetli yağışlara yol açtı. Yaşanan sel nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılırken, yetkililer olası heyelan riskine karşı çeşitli bölgelerde tahliye uyarıları yayımladı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua