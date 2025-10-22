Haberler

Los Angeles'a Giden Uçak Acil İniş Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Los Angeles'a giden SkyWest hava yolu firmasına ait yolcu uçağı, pilotlarla kabin memurları arasındaki iletişimin kopması nedeniyle Nebraska'daki Eppley Havaalanı'na acil iniş yaptı. İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu belirlendi.

ABD'de Los Angeles'a giden yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra pilotların kabin memurlarıyla iletişiminin kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanına acil iniş yaptığı belirtildi.

SkyWest hava yolu firmasına ait uçağın pilotunun, "kabin memurlarıyla iletişim kuramaması" nedeniyle acil iniş yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sırada kabin memurları kokpit kapısını çalıyordu." ifadesine yer verildi.

American Airlines firmasının uçuşunu gerçekleştiren SkyWest'ten yapılan açıklamada, acil inişin ardından Los Angeles'a uçuşa gecikmeli devam edildiği belirtildi.

American Airlines'tan bir sözcü, yaptığı açıklamada, iletişim sisteminin yanlışlıkla açık bırakıldığını ve pilotların ahizeden gelen ses nedeniyle kokpite birisinin girmeye çalıştığını sandığını aktardı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.