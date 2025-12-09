Long Play Müzik Filmleri Festivali müzik ve sinema tutkunlarını buluşturdu

Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran direktörlüğünde, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda düzenlenen Long Play Müzik Filmleri Festivali, gösterimler, söyleşiler, atölyeler ve belgesel film yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası müzik temalı belgesellerden oluşan seçkisiyle dikkati çeken festivalde, müziğin kültürel hafıza, kimlik ve beraberlik duygusuyla kurduğu ilişkiye odaklanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü Gökçe Kaan Demirkıran, "Long Play'i hayal ederken, müziği yalnızca dinlenen değil üzerine düşünülen, konuşulan ve paylaşılan bir alan olarak ele almak istedik. Sinemanın anlatı gücüyle müzik birleştiğinde çok güçlü ve kalıcı bir etki ortaya çıkıyor. Bu festivalle yönetmenleri, müzisyenleri ve izleyicileri aynı zeminde buluşturan, samimi ve sürdürülebilir bir alan yaratmayı amaçladık. Üç gün boyunca salonlarda kurulan bağ, bu fikrin karşılık bulduğunu bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Müzik ve sinema tutkunlarını bir araya getiren festivalin jürisinde oyuncu Fadik Sevin Atasoy, müzisyenler Koray Candemir, Cenk Taner, Deniz Özbey, yazar Melis Danişmend, yönetmen, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli, senarist Barış Erdoğan ile oyuncu ve müzisyen Resa Saffa Park yer aldı.

Belgesel yarışmasında "Bir Orkestranın İzinde" filmi en iyi belgesel ödülünü, "Bakırköy Underground" filmi ise festival özel ödülünü kazandı.

Neredesin Firuze özel gösterimi yapıldı

Nezih Ünen imzalı "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" belgeseliyle başlayan festivalin ikinci gününde "Neredesin Firuze"nin 20. yılına özel gösterim gerçekleştirildi.

Gösterim sonrasında filmin yönetmeni Ezel Akay, Murat Meriç moderatörlüğünde izleyicilerle buluşarak filmin müzik tercihlerinde bilinçli olarak alışılmışın dışında bir yol izlediğini anlattı.

Üçüncü gün ise Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" belgeseli gösterildi. Ardından Baba Zula grubunun kurucusu Murat Ertel, müzik yazarı Murat Beşer moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle buluştu.

Damien Chazelle'in üç Oscar ödüllü filmi Whiplash'in gösterimi ile festival sona erdi. Gösterim sonrası gerçekleştirilen söyleşide, Türk rock müziğinin üç güçlü davulcusu Burak Gürpınar, Gökhan Tunçişler ve Yağız İpek, Gizem Ertürk moderatörlüğünde sahneye çıktı.

Festivalde ayrıca "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi beyaz perdeye yansıdı. Gösterim sonrası sanatçının oğlu Emrah Karaca filme dair duygularını seyircilerle paylaştı.