Londralılar Noel İçin Hazırlanan Hyde Park'ı Ziyaret Ediyor Güncel Haberler LONDRA, 25 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, Noel arifesinde Hyde Park'taki Winter Wonderland'i (Kış Harikalar Diyarı) ziyaret eden insanlar, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) LONDRA, 25 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, Noel arifesinde Hyde Park'taki Winter Wonderland'i (Kış Harikalar Diyarı) ziyaret eden insanlar, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Hyde Park Aralık Londra Noel Güncel Haberler

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