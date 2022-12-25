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Londralılar Noel İçin Hazırlanan Hyde Park'ı Ziyaret Ediyor

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Londralılar Noel İçin Hazırlanan Hyde Park'ı Ziyaret Ediyor

LONDRA, 25 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, Noel arifesinde Hyde Park'taki Winter Wonderland'i (Kış Harikalar Diyarı) ziyaret eden insanlar, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

LONDRA, 25 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, Noel arifesinde Hyde Park'taki Winter Wonderland'i (Kış Harikalar Diyarı) ziyaret eden insanlar, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hyde Park Aralık Londra Noel Güncel Haberler

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