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Canlı yüz tanıma teknolojisi sayesinde yüzlerce suçlu tespit edilerek yakalandı

Canlı yüz tanıma teknolojisi sayesinde yüzlerce suçlu tespit edilerek yakalandı
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Londra Metropolitan Polisi, Canlı Yüz Tanıma teknolojisi kullanarak bir yıl içinde hırsızlıktan tecavüze kadar çeşitli suçlardan aranan 540 kişiyi yakaladı. Teknolojinin mahremiyet tartışmalarına rağmen güvenliği artırmak için kullanıldığı ifade edildi.

Londra Metropolitan Polisi, "Canlı Yüz Tanıma (LFR)" teknolojisi kullanarak bir yıl içinde hırsızlıktan tecavüze kadar çeşitli suçlardan aranan 540 kişiyi yakaladı.
Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, kenti daha güvenli hale getirmek için LFR sistemleri taşıyan araçların Londra sokaklarında dolaştığı bildirildi.

ARANAN YÜZLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bu sistemlerin görüntüye giren kişilerin yüzleriyle, arama kaydı olan kişileri canlı olarak karşılaştırdığı belirtilen açıklamada, görüntüdeki kişinin arama kaydı olması halinde polise bilgi verildiği ifade edildi. Açıklamada, 1 yılda çeşitli suçlardan aranan 540 kişinin LFR teknolojisi sayesinde yakalandığı, bu kişilerden 50'sinin şiddet, takip ve tecavüz gibi kadınlara karşı işlenen suçlardan arandığı bilgisi verildi.

Yakalanan 50 kişinin cinsel suçlardan yargılandığı ancak şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği, 406 kişi hakkında da davalar açılarak adli işlem başlatıldığı belirtildi. Yakalananlar arasında hırsızlıktan arananların da olduğu ifade edildi.

SUÇLAR ARTIK GİZLENEMEYECEK

Açıklamada sistemin çalışmasına örnek olarak, cinsel saldırı suçundan ceza almış bir kişinin, yeni kız arkadaşı ve onun küçük kız kardeşiyle yüz tanıma teknolojisine yakalanması gösterildi. Söz konusu kişinin bu suçtan ceza aldığını kız arkadaşı ve kardeşine söylemediğinin ortaya çıktığı, potansiyel bir suçun önüne geçmek için işlem başlatıldığı kaydedildi.

LFR'nin mahremiyeti ihlal ettiği eleştirilerine de değinilen açıklamada, görüntüye yansıyan kişilerin arama kaydı yoksa bu kişilere ait verilerin anlık olarak silindiği belirtildi. Açıklamada, sistemin uyarı vermesinin direkt bir gözaltına sebebiyet vermeyeceği de vurgulanarak, uyarı halinde polis memurlarının kimlik tespiti yapıp mahkeme kararlarını incelediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Türkiyede pek işe yaramaz, çok sayıda yüzsüzümüz var bizim.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu bahsedilen ulaşılması imkansız elde edilmesi zor bir teknoloji değil bunu tespit eden kameralar neredeyse işportaya düştü ali expresste satılıyor biliyorsanız gerekli yapılandırmaları yapıp siz bile plaka tanıma yüz tanıma tanımlanmış bir kişiyi tespit etmek için kullanabilirsiniz ama artık yurt dışından otuz dolardan yukarı ürün getirmek normal yolla yasak olduğundan kalitelisini getirtmeniz artık imkansız

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