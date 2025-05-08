Londra Kulesi'nde 2. Dünya Savaşı'nın 80. Yıldönümüne Özel Enstalasyon

LONDRA, 8 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra Kulesi'nde 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü anısına bir seramik gelincik enstalasyonu düzenlendi. Yaklaşık 30.000 seramik gelincikten oluşan enstalasyon, 6 Mayıs ile 11 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.