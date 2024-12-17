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Londra'da Türk Müziği Gecesi: Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın Eserleri İcra Edildi

Londra'da Türk Müziği Gecesi: Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın Eserleri İcra Edildi
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Londra Yunus Emre Enstitüsü, Türk müziğinin önde gelen bestecilerinden Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlerini seslendirdiği bir konser düzenledi. Etkinlik, tarihi St. Mary's Kilisesi'nde gerçekleştirilerek müzikseverleri Türk müziğinin zengin dünyasında bir yolculuğa çıkardı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk müziğinin önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlerinin icra edildiği konser düzenledi.

Londra YEE'den yapılan açıklamaya göre, başkentteki 12. yüzyıldan kalma tarihi St. Mary's Kilisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, dinleyicileri Türk müziğinin zengin dünyasında yolculuğa çıkardı.

Türk Müziği Gecesi'nde, ud ve vokalde Baha Yetkin, kanunda Serdar Yılmaz, kemanda Mehmet Yaren, perküsyonda Muammer Sağlam ve Alexandros Koustas gibi çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserleri seslendirildi

Türk müziği tutkunlarını bir araya getiren konser, katılımcılara iki önemli besteci Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserleriyle zamanda yolculuk yapma fırsatı sundu.

Konserde, duygusal derinliği ve zarif melodileriyle tanınan Türk müziğinin önemli isimlerinden Sadettin Kaynak'ın "Leyla Acep Neden", "Nereden Sevdim O Zalim Kadını" ve "Söyleyin Nerede O Göz Nuru" gibi başyapıtları seslendirildi.

Aşk, özlem ve hüznü zarif şekilde işleyen eserleriyle Türk müziğinde özel bir yere sahip Selahattin Pınar'ın "Bir Bahar Akşamı", "Gecenin Matemini" ve "Kalbim Yine Üzgün" gibi eserleri de müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Konserin finalinde, her iki bestecinin melodik zenginliğini yansıtan "Çile Bülbülüm" adlı eser icra edildi. Perküsyon, keman ve udun uyumlu icrasıyla seslendirilen bu parça, gecenin en çok ilgi gören eserlerinden oldu.

Gecenin sonunda müzikseverler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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