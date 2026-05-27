Londra'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği

İngiltere'nin başkenti Londra'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk sofra kültürü ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında etkinlik düzenlendi.

Emine Erdoğan'ın görüntülü mesajının gösterildiği etkinliğin ev sahibi olan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk mutfağının yemekten öte güçlü kültürel ve sosyal bağlar kuran derin bir anlayışı yansıttığını belirtti.

Türk mutfağının çeşitliliğiyle bilindiğini kaydeden Ertaş, Türkiye'nin tarihi olarak Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar birçok bölgeyle var olan güçlü bağlarının mutfağına da yansıdığını anlattı.

Ertaş, Türk mutfağının sadece farklı kültürler ve bölgeler arasında değil, geçmişten günümüze ve geleceğe güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Etkinlikte konuşan mutfak uzmanı ve yazar Özlem Warren, Türklerin Anadolu'ya gelerek var olan Anadolu mutfak mirasını daha da zenginleştirdiğini söyledi.

Osmanlı ile bu mirasın farklı coğrafyalardan lezzetlerin eklenmesiyle daha da katmanlı hale geldiğini anlatan Warren, Türk mutfağının tarihsel süreçteki gelişimine ve farklı kültürlerin katkılarına değindi.

İstanbul'da çok farklı sokak lezzetlerinin bulunduğunu, son yüz yılda Türkiye'nin farklı bölgelerinden İstanbul'a gelenlerle farklı yemek kültürlerinin de kente geldiğini kaydeden Warren, artık herkese göre bir yemek bulunur hale geldiğini ifade etti.

Warren, bugünkü üretici pazarlarının benzeri olarak Osmanlı'daki İstanbul bostanlarını göstererek, "Bayrampaşa enginarıyla, Arnavutköy ise çileğiyle bilinirdi. Yemek kültürü ile hayat gerçekten iç içeydi." ifadelerini kullandı.

Aslen Antakyalı olduğunu belirten Warren, evlerinde yemeklerin birlikte yapılarak diğer nesle aktarıldığını söyledi.

Sofra kültürünün de bu şekilde gelecek nesillere aktarıldığını ifade eden Warren, "Ninemin eli her zaman boldu ve cömertti. Her zaman sofraya birkaç tabak fazla koyardı, gelene ikram ederdi. Misafirperverlik ile insanlık iç içe geçmişti." dedi.

Warren, İngiltere'de Türk restoranı sayısının arttığını, içlerinde güzel örnekler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından şef Günay Demirtaş'ın hazırladığı Türk yemekleri davetlilere ikram edildi.