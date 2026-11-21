Londra'da gençler Avrupa çapındaki eş zamanlı protestolara katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Londra'da cuma günü gençler, 'Onların Savaşları İçin Değil, Geleceğimiz İçin Mücadele Edin' sloganıyla protesto düzenledi. Gösteri, Avrupa genelinde eş zamanlı yapılan öğrenci boykotları ve gençlik protestolarının parçasıydı.
LONDRA, 21 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da cuma günü "Onların Savaşları İçin Değil, Geleceğimiz İçin Mücadele Edin" sloganıyla gençlerin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi.
Gösteri, Avrupa genelinde eş zamanlı düzenlenen öğrenci boykotları ve gençlik protestolarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua