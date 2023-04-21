Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da bayram namazı 3 kez kılındı

Güncel Haberler

- Londra'da bayram namazı 3 kez kılındı İngiltere'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra'daki Aziziye Camii'ne akın etti.

- Londra'da bayram namazı 3 kez kılındı

LONDRA - İngiltere'deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra'daki Aziziye Camii'ne akın etti. Bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı.

İngiltere'deki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Başkent Londra'da çok sayıda Müslümanın yaşadığı Stoke Newington bölgesindeki Aziziye Camii'nde bayram namazı eda edildi. Bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 3 kez kılındı. Müslümanlar, namazın kılınmasının ardından birbiriyle bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Güncel

England Londra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title