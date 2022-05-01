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Londra'da 1 Mayıs Kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Yunus Dalgıç - Güncel
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- İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. LONDRA (İHA)- Dünya genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterileri düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli işçi sendikalarına üye göstericiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Trafalgar Meydanında gösteri düzenlendi. Düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katılırken, göstericiler pankartlarda 1 Mayıs'ın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin 'Savaşa Hayır' ve Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'i kınayan yazılar taşıdı.

İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Güncel

1 Mayıs, England, Londra, işçi, Güncel, Haberler

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