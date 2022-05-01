Londra'da 1 Mayıs Kutlamaları

- İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. LONDRA (İHA)- Dünya genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterileri düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli işçi sendikalarına üye göstericiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Trafalgar Meydanında gösteri düzenlendi. Düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katılırken, göstericiler pankartlarda 1 Mayıs'ın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin 'Savaşa Hayır' ve Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'i kınayan yazılar taşıdı.