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İş yerinin önüne ektiği çiçekler kökünden koparıldı; olay kamerada

İş yerinin önüne ektiği çiçekler kökünden koparıldı; olay kamerada
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Bolu'da bir lokanta işletmecisinin iş yeri önüne diktiği çiçekler, aynı gün akşamı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kökünden söküldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da lokanta işleten Fatma Aydın'ın iş yerinin önüne ektiği rengarenk çiçekler, aynı günün akşamı yoldan geçen bir kişi tarafından kökünden söküldü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde lokanta işleten Fatma Aydın, iş yerinin önünü saksılara ektiği rengarenk çiçeklerle süsledi. Aydın'ın yeni ektiği çiçekler aynı günün akşamında yoldan geçen bir kişi tarafından söküldü. Sabah iş yerini açan Aydın, saksıdaki çiçeklerin kökünden kopartıldığını fark etti. Yoldan geçen bir kişinin çiçekleri kopardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çiçeklerinin kökünden kopartılarak alınmasına üzüldüğünü belirten Aydın, "Çiçekleri o gün dikmiştim. Ertesi sabah geldiğimde baktım çiçek yolunmuş ve kökleri kala kalmış. Sonra kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Bir emek sarf etmiştim ve onların umutla büyümesini bekledim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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