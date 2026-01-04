Haberler

Sarıyer'de ağaç otomobilin üzerine devrildi; seyir halindeki araç son anda kurtuldu

Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de etkili olan lodos nedeniyle bir çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan kimse olmadı, araçta hasar oluştu.

İSTANBUL genelinde etkili olan lodos nedeniyle Sarıyer'de çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yolda seyreden başka bir araç ise hasar almadan son anda kurtuldu. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Dönence Sokak'ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos nedeniyle Sarıyer'de çınar ağacı park halindeki 34 NIM 085 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Devrilen ağaç ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Öte yandan olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ağacın üzerine devrildiği otomobilde ise hasar oluştu.

OLAY KAMERADA

Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sokaktaki çınar ağacının şiddetli lodos nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildiği, seyir halindeki başka bir aracın ise son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
