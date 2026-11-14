Lodos fırtınası sonrası Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine yeniden açıldı

Lodos fırtınası sonrası Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine yeniden açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın etkisini yitirmesiyle çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı. Fırtına boğazda gemi trafiğini aksatmış, geçişlerin kapatıldığı kaptanlara telsizle duyurulmuştu.
Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle dün transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yeniden çift yönlü gemi trafiğine açıldı.
Boğaz açıklarında dün etkisini artıran fırtına, boğaz trafiğinde aksamaya neden oldu.
Bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı.