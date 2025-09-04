Haberler

Lizbon'da Gloria Füniküleri Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Portekiz'in başkenti Lizbon'da Gloria füniküleri raydan çıkarak devrildi. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

LİZBON, 4 Eylül (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'un en popüler turistik sembollerinden biri olan Gloria füniküleri çarşamba akşamı raydan çıkarak devrildi.

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 18 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
