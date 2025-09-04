Lizbon'da Gloria Füniküleri Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

LİZBON, 4 Eylül (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'un en popüler turistik sembollerinden biri olan Gloria füniküleri çarşamba akşamı raydan çıkarak devrildi.

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere 18 kişi de yaralandı.