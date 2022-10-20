İstifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa etme kararı alarak ülke tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu.

İngiltere'de istifa seslerine daha fazla direnemeyen Başbakan Liz Truss, göreve geldikten 45 gün sonra istifa kararı aldı. 5 Eylül'de göreve gelen Truss, böylece en kısa sürede başbakanlıkta kalan lider olarak ülke tarihine geçti. Truss, istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Truss, istifa açıklamasında parti liderliğini belirleme konusundaki yetkili kurul olan 1922 Komisyonu'nun yeni liderin gelecek hafta belirlenmesine karar verdiğini, o zamana dek görevi sürdüreceğini söyledi.

"BÜYÜK BİR EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK DÖNEMİNDE GÖREVE GELDİM"

Truss yaptığı açıklamada, "Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydi. Putin'in Ukrayna'daki savaşı kıtamızın güvenliğini tehdit ediyor. Ülkemiz düşük ekonomik büyüme nedeniyle çok uzun süredir geride kalmıştı. Muhafazakar Parti tarafından bunu değiştirmek için seçildim" dedi.

"GÖREVİ YERİNE GETİREMEYECEĞİMİN FARKINDAYIM"

Düşük vergili, yüksek büyüme oranlarına sahip ekonomi hedefleri belirlediklerini ifade eden Truss, "Yine de mevcut durumlar göz önünde bulundurulduğunda Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimin farkındayım. Bu nedenle Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirmek üzere Kral ile görüştüm" şeklinde konuştu.

YERİNE BİRİ SEÇİLENE KADAR GÖREVDE KALACAK

Ayrıca bu sabah partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile bir araya geldiğini aktaran Tuss, "Önümüzdeki hafta içinde lider seçimi yapılması konusunda anlaştık" dedi. Liz Truss, bir halefi seçilene kadar başbakanlık görevinde kalacağını söyledi.