Liyang'daki Baojia Sit Alanı'nın Tarihi 7.500 Yıl Öncesine Ulaşıyor

LİYANG, 18 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen tarihsiz fotoğrafta Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Liyang kentinin Baojia bölgesi görülüyor.

Arkeologlar, 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen bir konferansta Liyang kentindeki Baojia sit alanının tarihinin 7.500-8.100 yıl öncesine kadar uzandığının teyit edildiğini ve bu alanın Taihu Gölü çevresinde bugüne kadar keşfedilen en eski tarih öncesi döneme ait alan olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: Jiangsu Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)