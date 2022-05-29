Liverpool - Real Madrid: Şampiyonlar Ligi finali - Haberler

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Liverpool - Real Madrid: Şampiyonlar Ligi finali

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Mısırlı taraftarların maçı dev ekranlarda izlemesi KAHİRE- UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid takımları Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaştı.

Mısırlı taraftarların maçı dev ekranlarda izlemesi KAHİRE- UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid takımları Fransa'nın başkenti Paris'te karşılaştı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki yüzlerce Liverpool taraftarı, karşılaşmayı kurulan ekrandan takip etti.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

Real Madrid Liverpool Fransa Kahire Güncel Haberler

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