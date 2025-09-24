Litvanya'dan İspanya'ya Rus İHA'ları için Eurofighter Talebi

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) olası hava sahası ihlallerine karşı, bölgede görev yapan İspanyol Eurofighter savaş uçaklarının kullanılması talebinde bulundu.

İspanyol Savunma Bakanı Margarita Robles, Litvanya'nın kuzeyindeki Siauliai Üssü'nde konuşlu NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu'na 150 asker ve 8 Eurofighter savaş uçağı ile katkı sağlayan İspanyol birliğini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Robles ve Sakaliene, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Sakaliene, hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını düşürmesi için NATO'nun harekete geçmesi ve İspanyol Eurofighterlarının kullanılmasını istedi.

Bakan Robles ise bu talebe direkt karşılık vermekten kaçınarak, barıştan yana olduklarını ifade etti.

Robles, İspanya'nın her zaman barıştan yana olacağını belirterek, " ( İspanya ve NATO) Her türlü gerginliğin tırmanışına karşı çıkacaktır. Çünkü ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesi gerekmektedir." diye konuştu.

İspanyol Bakan'ı taşıyan askeri uçağa elektronik saldırı

Diğer yandan Litvanya'ya giden Bakan Robles ve beraberindeki heyeti taşıyan İspanya Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçak, Rusya'nın yerleşim bölgesi Kaliningrad'tan yaklaşık 60 kilometre uzaktayken kısa bir süreliğine de olsa elektronik bir saldırıya uğradı.

Uçağın GPS'sinin devre dışı kaldığı saldırıyla ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Robles, Rusya'yı kastederek, müdahalenin nereden geldiğini bildiklerini ancak bulundukları uçakta bu tür saldırılara dayanıklı askeri bir navigasyon sistemi olmasından dolayı girişimin hiçbir sonucu olmadığını aktardı.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynakları da İspanyol basınına verdikleri bilgilerde, Polonya, Litvanya ve Baltık Denizi arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'ın yakınından geçen tüm güzergahlarda uçakların GPS'ini bu şekilde engelleme girişimlerinin yaygın olduğunu vurguladı.