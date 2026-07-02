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Litvanya'da nükleer silah konuşlandırma yasağının kaldırılması gündemde

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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, ülkede nükleer silah konuşlandırılmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması konusunda siyasi parti liderlerinin büyük bölümünün mutabık olduğunu açıkladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkede nükleer silah konuşlandırılmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması konusunda parlamentodaki siyasi grup liderlerinin büyük bölümünün mutabık olduğunu söyledi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Cumhurbaşkanı Nauseda, parlamento temsilcileri, bazı hükümet üyeleri ve siyasi partilerin liderleriyle Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılmasını yasaklayan anayasa maddesiyle ilgili toplantı düzenledi.

Toplantının ardından açıklamalar yapan Nauseda, anayasanın hazırlandığı dönemde jeopolitik koşulların tamamen farklı olduğunu ve kötüleşen jeopolitik ortam nedeniyle anayasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu yasağın mutlak nitelikte olduğunu, herhangi bir istisna içermediğini söyleyen Nauseda, Litvanya'nın kendi kendisine bu tür bir kısıtlama getiren neredeyse tek NATO ülkesi olduğunu ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Finlandiya'nın da benzer bir kısıtlamayı kaldırdığını hatırlatan Nauseda, "Litvanya bugün NATO içerisinde adeta gri bir bölgede bulunuyor. NATO içinde zayıf halka veya gri bölge olmak gerçekten üzücü olurdu." ifadelerini kullandı.

Nauseda, görüşmede liderlerin görüşlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü ve çoğunun ilgili anayasa maddesinin artık eskidiği ve tamamen kaldırılması gerektiği görüşünü dile getirdiğini vurguladı.

Anayasa değişikliğinin referanduma gidilmeden parlamentoda yapılabileceğine dikkati çeken Nauseda, referandum sürecinin çok uzun sürebileceğini ifade etti.

Litvanya Anayasası ülke topraklarında kitle imha silahlarının ve yabancı askeri üslerin bulunmasını yasaklıyor.

Litvanya'daki tartışmalar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa için yeni bir nükleer caydırıcılık sistemi kurulması yönündeki önerisi ile ABD'nin bazı ilave NATO ülkelerine nükleer silah konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yoğunlaştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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