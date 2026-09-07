Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Almanya'da AfD'nin zaferini "hayal kırıklığı" olarak niteledi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, Almanya'da popülist güçlerin artan etkisinin endişe verici olduğunu belirtti.

Litvanya'nın kamu yayıncısı LRT'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Nauseda, Litvanya parlamentosunda gazetecilere açıklama yaptı.

Nauseda, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim zaferini "hayal kırıklığı" olarak gördüğünü söyledi.

Seçim sonuçlarının, seçmenlerin sandık başındaki tercihlerini etkileyen tek unsurun dış politika olmadığını gösterdiğini belirten Nauseda, "Almanya'nın bazı eyaletlerinde popülist güçlerin güçlenmesi ve yerleşmesi endişe verici." diye konuştu.

Bu durumun gelecek yıllarda Almanya'nın ulusal siyasetindeki bazı siyasi ağırlık merkezlerini değiştirebileceğine dikkati çeken Nauseda, Almanya'nın Litvanya'ya yönelik politikasının dostane ve yapıcı kalmasını umduğunu ve iki ülkenin birbirlerine verdikleri taahhütlere de bağlı kalmalarını beklediğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve hükümetinin dış politikasının "çok açık şekilde tanınabilir" olduğunu kaydeden Nauseda, bu politikanın çok tutarlı olduğunu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya büyük empati ve destek içerdiğini ifade etti.

Nauseda, Almanya'daki seçim sonucunun Avrupa'da daha sıkı bir göç politikasına desteği güçlendirmesini ve Avrupa Konseyi ile diğer Avrupa Birliği (AB) kurumlarında göç konusundaki tartışmaların daha yapıcı hale gelmesini umduğunu dile getirdi.

AfD, Saksonya-Anhalt'ta dün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazanmış ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edememişti.

Kaynak: AA