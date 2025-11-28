Lise Öğrencilerinden Esnaf Ziyareti

Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencileri, ilçedeki bazı esnafları ziyaret ederek, meslekleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında 25 Mayıs Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, ilçede uzun yılladır esnaflık yapan bazı ustalarla buluştu.

Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin'in katıldığı ziyarette, öğrenciler terzi İsa Şahin, demir ustası Mahmut Gökçe ve marangoz Dursun Ali Beşli ile bir araya gelen öğrenciler, meslekleri hakkında ustalarından bilgiler aldı.

Ders öğretmen Cevdet Çavdar çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerler Eğitimi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür buluşmaların öğrencilerin gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.