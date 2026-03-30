Liselilerden 'geri dönüşüm' orkestrası

Gaziantep'te lise öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak enstrüman yapıp orkestra kurdu. Öğrenciler, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'nde yapılan konserle çevre bilincine dikkat çekti.

GAZİANTEP'te lise öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden enstrüman yapıp, orkestra kurdu. Yoğurt kovalarından davul, kapak ve ceviz kabuklarından 'krokap' adını verdikleri müzik aletini yapan öğrenciler, konser verdi.

Zeliha Ziylan Kız Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak müzik enstrümanları yaptı. Yoğurt kovalarından davul, kapak ve ceviz kabuklarından 'krokap' adını verdikleri müzik aletini yapan öğrenciler, kurduklarını orkestra ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde konser verdi.

'ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Geri dönüşüm malzemelerinden enstrüman yapan öğrencilerden Nisanur Aslan, "Bugün geleceğe dair atıklarımızı geri dönüşüm için buraya getirdik. Doğamız ve çevremiz için atıkları dönüştürmek çok önemli. Bizim okulumuz da bunun farkında olduğundan dolayı böyle bir proje geliştirdik. Okulumuza çok faydası oldu, enstrümanlar yaptık" dedi.

Kapaklardan yapmış olduğu müzik aletini tanıtan Aydagül Yılmaz ise "İsmi 'krokap'. Müzikten gelen kronometrenin krosunu alıp, kapaklarında kap kısmını alıp birleştirip ve bu adı verdik. Kendisini bizim projelerimizden kalan atık kağıtlardan yaptık. İçerisindeki kapaklar ise evimizdeki atık kapaklar. Hocalarımızın da desteğiyle bir ritim aleti oluşturduk" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI DA KONSERİ DİNLEDİ

Öte yandan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da konseri dinledi. Tahmazoğlu, "30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü vesilesiyle okulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimizin burada geri dönüşüm malzemelerinden hazırlamış olduğu enstrümanlarla yaptıkları müzik gösterisini izledik. Ayrıca yine sol tarafımıza geri dönüşüm malzemelerini toplamışlar. Bu konuda da katkı sağlıyorlar. Husustaki duyarlılıklarından dolayı okul müdürüne öğretmenlerine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜM OKULLARIMIZA ATIK KUTULARI KOYDUK'

Tahmazoğlu, "Sıfıra atıkla alakalı ülkemizde başta Cumhurbaşkanımızın ve değerli eşi Emine Hanım'ın öncülüğünde bir çalışma yürütülüyor. Bizim de Şahinbey olarak okullarımızda bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm okullarımıza geri dönüşümle alakalı atık kutuları koyduk. Geri dönüşüm malzemesi getiren okullarımıza sıvı sabun ve yüzey temizleyici desteği veriyoruz. Ayrıca okullarımızın ihtiyaçlarına bu anlamda destek veriyoruz. Geri dönüşüm çok önemli. Çünkü doğanın temiz kalması, çocuklarımıza daha güzel bir çevre ve gelecek bırakmak adına çevreyi temiz tutmamız gerekiyor. Çevremizi koruyalım. Daha çok ağaçlandırma yapalım. Daha çok ağaç dikelim, çevreyi koruyalım" diye konuştu.

-Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

