Limp Bizkit, 14 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Sahne Aldı

İkonik nu metal grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da muhteşem bir konser verdi. Grubun vokalisti Fred Durst, dinleyicilere hitap ederken, popüler şarkılarını seslendirdi ve izleyicilerle etkileşimde bulundu.

Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.

iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara, dinleyiciler de eşlik etti.

Konserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birisini seçerek, birlikte "Full Nelson" parçasını söyledi.

Durst, konserde, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kaynak: AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel
