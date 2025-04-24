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Likud Partisi'nden Netanyahu'ya Cevap: 'Esir Listesi Profesyoneller Tarafından Belirlendi'

Likud Partisi'nden Netanyahu'ya Cevap: 'Esir Listesi Profesyoneller Tarafından Belirlendi'
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İsrail'de Likud Partisi, Başbakan Netanyahu'nun serbest bırakılacak esirlerle ilgili açıklamalarını yalanlayarak, bu listenin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesine verdiği cevaba da yanıtlar geldi.

İsrail'de Likud Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun serbest bırakılacak İsrailli esirlere Hamas'ın karar verdiği açıklamasının aksine listeye İsrailli "profesyonellerin" karar verdiğini duyurdu.

Likud Partisi Sözcüsü Guy Levy, X hesabından, "(Serbest bırakılacak esirlerin) listesi profesyoneller tarafından belirleniyor, başbakan tarafından değil." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker'e cevaben yaptığı paylaşımda, "Başbakan herkesi eve geri getirmekte kararlı, sevgili Matan'ınız da dahil." dedi.

Zangauker, Netanyahu'ya yönelik eleştirileri nedeniyle oğlunun isminin serbest bırakılacak esirler listesine "intikam için" yazılmadığını vurgulamıştı.

Netanyahu, geçen hafta, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Avinatan Or'un annesine serbest bırakılacaklar listesinde kimlerin olacağına yalnızca Hamas'ın karar verdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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