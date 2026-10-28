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Likud, Arap partilerinin seçimleri çaldığını iddia ederek soruşturma istedi

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Likud, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yüksek katılımına rağmen seçimlerin Arap partilerince çalındığını öne sürdü. Parti, usulsüzlük iddialarını polise, Şin Bet'e ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delille taşıdığını savunup soruşturma istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yüksek katılımını hazmedemezken "seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını" iddia etti.

Likud Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Arap partilerine seçimlere dair çeşitli suçlamalarda bulunuldu.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürülen açıklamada, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu savunuldu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere yüksek katılımını hazmedemeyen Likud Partisi, açıklamasında, Merkez Seçim Komitesinden seçimlerin ve sonuçlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zedelediğini öne sürdüğü usulsüzlük iddialarını soruşturmak üzere derhal harekete geçmesini istedi.

Netanyahu ve ortakları 27 Ekim'deki seçimde Filistin asıllıların yoğun katılımı karşısında ırkçı paylaşımlarla destekçilerini sandığı çağıran çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Likud'un iddiaları inceleniyor

Öte yandan Israel Hayom gazetesinin haberinde, Likud'un iddialarının Seçim Komitesince incelendiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, "çift zarf" hariç sayılan tüm sandıklarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor.

Tüm sayımın böyle sonuçlanması durumunda hem Eisenkot hem Netanyahu blokları 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamıyor.

Kaynak: AA
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