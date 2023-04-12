Liderinin kendini 'kadın terzisi' diye tanıttığı çeteye 'Makas' operasyonu: 21 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde polis, birçok suçtan cezaevinde bulunan İ.İ.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtan İ.İ.'nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı. Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, 'Makas' adı verilen operasyonda, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21'i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 6'sının Yenişehir ilçesinde 19 Haziran 2022'de yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi. Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.