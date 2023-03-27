Lice'de 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 polis hakkında tutuklama kararı verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili 5 polisten 2'sinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan 2 polis memuru tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı 5'e yükseldi.

Diyarbakır'da Lice Cumhuriyet Savcılığı, 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i komiser, 5 polis memurundan 2'sinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

2 POLİS DAHA TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan 2 polis memurunun tutuklanmaları yönünde karar verdi.

5 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı. Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Bazı basın yayın organlarında yer alan Lice ilçemizde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde, 5 personelimizin, 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar, çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde, 14 yaşındaki Y. D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş; tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir.

"OLAY TÜM YÖNLERİ İLE SORUŞTURULMAKTADIR"

Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde, Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır."