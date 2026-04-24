Libyalı kadın girişimciler, TİKA'nın desteğiyle ülkelerinde üretim ve istihdama güç katacak

Libyalı kadın girişimciler, TİKA'nın Misrata'daki meslek edindirme merkezinde kurduğu "Saray Mutfağı" atölyesinde aldığı aşçılık eğitiminin ardından ülkelerinde istihdama katkı sunacak.

Misrata'daki Tammina Meslek Edindirme Merkezinde TİKA'nın sıfırdan donattığı profesyonel mutfak atölyesi "Saray Mutfağı" ve restore edilen diğer meslek atölyelerinin açılışında, Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Abid er-Rıza, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Fatih Uğurlu ve TİKA Trablus Koordinatörü Ali Suha Bacanakgil kurdele kesti.

TİKA'ya sunduğu katkı için teşekkür eden Rıza, "Bugün Türk Büyükelçiliği temsilcilerinin, Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanlığının uluslararası ortaklarından TİKA'nın temsilcilerinin aramızda bulunmasından onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Meslek edindirme merkezlerinin ülkesinde zor sosyal koşullarda, işsiz ve destek bekleyen çok sayıda kadına iş imkanı sunacağını söyleyen Rıza, şunları kaydetti:

"Kadınlar üretiyor. Bugün birçok kadın evlerinde yemek hazırlama, yiyecekleri saklama, dikiş ve örgü konusunda pratik yapmak için bir zanaata ihtiyaç duyuyor. Bu meslekler kadın için bir geçim kapısı açacaktır."

Merkezin adı Libya-Türkiye Meslek Edindirme Merkezi olacak

TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil, AA muhabirine, TİKA'nın Tammina Meslek Edindirme Merkezinde tüm araç gereçleriyle sıfırdan modern profesyonel bir mutfak teçhiz ettiğini söyledi.

TİKA'nın, Libya Çalışma Bakanlığının talebi üzerine merkezdeki diğer eksik atölyeleri de bir yıllık süre zarfında teçhiz etmeyi planladığını kaydeden Bacanakgil, "Proje tamamlanınca Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanlığı ile TİKA arasında protokol imzalanacak ve merkez 'Libya-Türkiye Meslek Edindirme Merkezi' adını alacak." dedi.

Çalışma Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon İşleri Genel Müdürü Emel Safar, TİKA işbirliği ile merkezin açılışını gerçekleştirdiklerini, merkezin mutfak atölyesini TİKA'nın donattığını belirterek şunları söyledi:

"Hem Türkiye-Libya ilişkilerinde hem Türkiye'nin Misrata kentindeki ilişkilerde işbirliğinin devamlılığını sağlamak için bu açılışta merkeze 'Libya-Türkiye Meslek Edindirme Merkezi' adını verdik. İlgili bakanlıklar ve kurumlar arasında imzalanacak protokolün ardından artık merkez yeni ismiyle hizmet verecek."

Libyalı Bakan Rıza da "Libya-Türkiye Meslek Edindirme Merkezi" yazılı tabelanın önünde merkezin hatıra defterine yazdığı mesajı okuyarak şunları kaydetti:

"Bugün, Türk dostlarımızla iki ülke işbirliğini desteklemek amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığında kurulan Libya-Türk Meslek Edindirme Merkezi'nin açılışını yapmaktan onur duydum."

Saray Mutfağı atölyesindeki ilk derste TİKA Koordinatörü hünkarbeğendi yapılışını öğretti

Merkezdeki Saray Mutfağı atölyesinin ilk dersinde TİKA Trablus Koordinatörü Bacanakgil'in şefliğinde Misratalı 10 kadın öğrenci Osmanlı saray mutfağının gözde yemeği hünkarbeğendi yapmayı öğrendi.

Hünkarbeğendinin hazırlanışından sunumuna kadar tüm aşamalarını uygulamalı olarak anlatan Bacanakgil, şu ifadeleri kullandı:

"Atölyenin adı 'Saray Mutfağı' olunca ilk derste Osmanlı saray mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan hünkarbeğendiyi yapalım dedik. Libyalı kardeşlerimize bunu gösterdik, pişirmesinden, doğramasına, ateşte tutmasına, sonra sunumunun gerçekleştirilmesine, her adımını profesyonelce uygulamalı anlattık."

Saray Mutfağı atölyesinin ilk dersine katılan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon İşleri Genel Müdürü Safar, iki ülke mutfağının ortak lezzetleri bulunduğunu ve hünkarbeğendi yemeğinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

İlk derste hünkarbeğendi yapımının öğretilmesinin iki ülke arasındaki ortak noktaları öğrenmeye de katkı sunduğunu kaydeden Safar, "Libya'daki lezzetler Türkiye'dekilerle neredeyse aynı, birbirine çok benziyor." diye konuştu.

Atölye öğrencilerinden Selma Guneydi de hünkarbeğendiyi çok lezzetli bulduğunu dile getirdi.

Hünkarbeğendinin püresinin Arap mutfağındaki "babagannuş" mezesine benzediğini, etinin ise Libya mutfağındaki "galeye" yemeğine benzediğini belirten Guneydi, "Evde bugün hünkarbeğendi yapmayı tecrübe edeceğim." diye konuştu.