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Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti
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İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi'de modifiye için bırakılan 40 milyon liralık lüks otomobilin 400 bin TL değerindeki altın amblemi ile park halindeki başka bir aracın aküsü çalındı. Kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 7 suç kayıtlı şüpheli Fatih Ç. adli kontrolle serbest kalırken, verdiği "Ben o sırada uyuyordum, hırsızla pişti olmuşuz" savunması pes dedirtti.

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de 13 Şubat Cuma günü saat 05.00 sıralarında yaşanan hırsızlık olayı, hem maddi boyutu hem de şüphelinin akıllara durgunluk veren savunmasıyla dikkat çekti.

Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 05.00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Y., modifiye edilmesi için oto sanayiye bıraktığı yaklaşık 40 milyon liralık lüks otomobiline ait 400 bin lira değerindeki altın amblemin çalındığını belirterek polise başvurdu. Aynı çevrede Selçuk C. de polise park halindeki aracının aküsünün çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İki şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki hırsızlık olayını da Fatih Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Fatih Ç. gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin gece saatlerinde bölgeye geldiği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lüks otomobilin yanına geldiği anlar görülüyor. Şüphelinin otomobilin ön kısmındaki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemi sökerek aldığı, ardından bölgeden uzaklaştığı kameraya yansıyor. Şüphelinin bu kez park halindeki başka bir aracın yanına geldiği, aracın aküsünü sökerek olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

"ŞÜPHELİYLE AYNI KIYAFETLERİ GİYMİŞİZ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette ifadesi alınan Fatih Ç., suçlamaları kabul etmedi. Şüphelinin ifadesinde, "Bu olayı ben işlemedim. Ben o sırada sanayide yemekhane gibi bir yerde uyuyordum. Olayı işleyen kişiyle aynı kıyafetleri giymişim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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